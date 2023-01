Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Geschäftsräume

Erkelenz-Gerderath (ots)

Unbekannte Täter drangen gewaltsam zwischen 14 Uhr am Samstag (7. Januar) und 9 Uhr am Sonntag (8. Januar) in ein Juweliergeschäft an der Hermann-Josef-Straße ein. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten sie Schmuck.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell