POL-PPWP: Jugendlicher will vor Polizeikontrolle flüchten

Kaiserslautern (ots) - Ein Unbekannter hat in der Alex-Müller-Straße eine 15-Jährige bedrängt. Die Tat ereignete sich bereits am Freitag, 3. März 2023, gegen 20:30 Uhr. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen versuchte der Mann das Mädchen zu ergreifen. Was er im Schilde führte, ist nicht geklärt. Die Jugendliche schrie laut und brachte sich in Sicherheit. Als ein Zeuge auf die Situation aufmerksam wurde, ...

mehr