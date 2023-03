Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Bus rollt ohne Fahrer los

Rodenbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Auf einem Firmengelände am südlichen Ortsrand hat sich am Donnerstagabend ein abgestellter Omnibus selbständig gemacht. Gegen 21 Uhr rollte der Bus aus noch nicht geklärten Gründen los, beschädigte ein anderes parkendes Fahrzeug und prallte schließlich frontal in einen Zaun, wo er zum Stehen kam. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt mehreren zehntausend Euro.

Da der Omnibus bereits am Nachmittag gegen 16 Uhr auf dem Gelände abgestellt wurde, ist unklar, wieso er sich fünf Stunden später "von allein" in Bewegung setzte. Weil das Fahrerfenster offen stand, besteht die Möglichkeit, dass unbekannte Täter die Bremse lösten und dadurch das Fahrzeug anfing zu rollen.

Die Polizei sucht deshalb Zeugen, denen nach 16 Uhr noch verdächtige Personen im Bereich "Breitwiesen" aufgefallen sind. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion 2 unter der Telefonnummer 0631 369-2250 jederzeit entgegen. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell