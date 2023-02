Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vermeintlicher Kriminalpolizist erfragt persönliche Daten

Apolda (ots)

Am gestrigen Donnerstagnachmittag meldete sich eine 56-jährige Apoldaerin bei der Polizei. Bei ihr hatte sich in der Nacht zuvor, gegen 22:00 Uhr ein Mann per Telefon gemeldet, welcher sich als Kriminalpolizist ausgab und die Frau aufforderte Personendaten ihrer Nachbarn weiterzugeben. Die Frau kam dieser Aufforderung vorbildlicher Weise nicht nach und meldete stattdessen den Vorfall der Polizeiinspektion in Apolda. Wie von der 56-Jährigen bereits vermutet, bestätigte sich ihr Verdacht, dass der unbekannte Anrufer, kein Polizist war. Eine entsprechende Anzeige wurde aufgenommen. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang eindringlich vor der Weitergabe von Daten an Dritte.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell