LPI-J: Angegriffen

Weimar (ots) - In der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag wurde durch Unbekannte in der Umpferstedter Straße das Ortseingangsschild von Mellingen entwendet. Für die Gemeinde selbst ist damit ein Schaden von etwa 200 Euro entstanden. Hinweise auf einen Tatverdächtigen oder die Tat selbst gibt es derzeit nicht. Die Polizei Weimar sucht Zeugen. (03643/882-0 od. pi.weimar@polizei.thueringen.de) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena ...

