LPI-J: Dreimal war einmal zu viel

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Übermut tut selten gut, dieses Sprichwort bestätigte sich Mittwochvormittag in Kahla. Ein 37-Jähriger betrat einen Lebensmitteldiscounter im Ölwiesenweg. Als er diesen wieder verließ, hatte er eine Palette Energydrinks dabei. Bezahlt hatte er jedoch nicht. Kurz darauf begab er sich abermals in das Geschäft und wiederholte die Handlung, erneut ohne das Entgelt zu entrichten. Und was 2x klappt, klappt auch ein drittes Mal, muss er sich gedacht haben. Denn erneut kehrte er zum Discounter zurück. Nachdem der Langfinger die nunmehr dritte Palette Energydrinks an sich nahm, begab er sich nicht auf direkten Wege aus dem Markt. Er fiel seinem Laster zum Opfer, denn als er sich Zigaretten am Eingangsbereich holen wollte, flog der Diebstahl, im Gesamtwert von knapp 100 Euro auf. Ein Mitarbeiter sprach ihn an und informierte die Polizei. Diese fertigte folglich die Anzeige.

