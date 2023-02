Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbrüche in Gartenlauben

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Gleich zwei Gartenlauben wurden in St. Gangloff, An der Tesse, angegriffen. Unbekannte brachen die Tür der einen Gartenlaube auf und entwendeten Beutegut im Wert von 1300,- Euro. Ein Eindringen in die zweite Gartenlaube misslang. An beiden Eingangstüren wurde Sachschaden verursacht. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

