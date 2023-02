Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahrrad gestohlen

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Im Zeitraum vom 19.02.2023 - 22.02.2023 verschafften sich Unbekannte am Compaßberg in Weißenborn auf derzeit unbekannte Weise Zutritt in die Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses und entwendeten dort ein dunkelgrünes E-Mountainbike der Marke Cube. Eine entsprechende Anzeige wurde gefertigt.

