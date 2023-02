Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Gleich zweimal gestört

Jena (ots)

Am Donnerstagmorgen gegen 02:00 Uhr wurde ein Zeuge auf zwei Personen aufmerksam, welche in der Saalbahnhofstraße im Bereich der Unterführung versuchten, einen Zigarettenautomaten aufzubrechen. Durch den Zeugen wurden die Täter gestört. Trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen, auch mit Unterstützung des Polizeihubschraubers, konnten die Unbekannten unerkannt entkommen. Nur 2 Stunden später überraschte die Mitarbeiterin einer Tankstelle in der Camburger Straße zwei Personen, welche sich gewaltsam Zutritt in das Tankstellengebäude verschafft hatten. Als sie die Mitarbeiterin bemerkten, griffen sie diese an, um flüchten zu können. Auch hier konnten die Täter im Rahmen der Fahndung nicht festgestellt werden. In beiden Fällen wurde, nach derzeitigem Kenntnisstand, nichts erbeutet. Ob in vorliegenden Fällen ein Zusammenhang besteht, wird nunmehr im Rahmen der Ermittlungen geprüft.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell