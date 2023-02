LPI-J: Einbruch in Restaurant

Jena (ots) - Wie erst Mittwoch bekannt wurde, versuchten Unbekannte in der Nacht vom Montag zum Dienstag auch in der Max-Steenbeck-Straße eine Wohnungstür aufzuhebeln. Ein Eindringen in die Wohnung gelang nicht. Im Rahmen der Ermittlungen wird nunmehr geprüft, ob ein Zusammenhang mit den am Dienstag gemeldeten Wohnungseinbruch in der Fritz-Ritter-Straße vorliegt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1503 E-Mail: ...

