Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf, Rhein-Neckar-Kreis: Unfallverursacher flüchtet; Polizei sucht Zeugen

Walldorf, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am gestrigen Dienstag, in der Zeit von 13 bis 18 Uhr, beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug in der Karlstraße, Höhe des Anwesens 4, einen ordnungsgemäß geparkten Pkw BMW, vermutlich beim Ein- oder Ausparken am Fahrzeugheck.

Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend, ohne seiner Feststellungsverpflichtung nachgekommen zu sein, von der Unfallstelle.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wiesloch unter der Telefonnummer 06222 5709-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell