Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach, Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannter beschädigt VW Golf und löst Radmuttern; Polizei ermittelt und bittet um Hinweise

Eberbach, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Im Zeitraum von Montag, den 13.06.2022, 23:30 Uhr bis Dienstag, den 14.06.2022, 16:00 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Täter einen schwarzen VW-Golf, der ordnungsgemäß auf einem Parkplatz in der Steigerstraße geparkt war. Als die Fahrzeugführerin am Dienstagnachmittag ihren PKW aufsuchte, stellte sie die Beschädigungen in Form von Kratzern und gelösten Radmuttern fest. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf rund 2000 Euro geschätzt.

Zeugen, die verdächtige Personen gesehen haben und/oder darüber hinaus sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Eberbach, Tel.: 06271 92100 zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell