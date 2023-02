LPI-J: Waschmaschine geklaut

Apolda (ots) - Am gestrigen Mittwoch, gegen 23:00 Uhr konnten die Beamten einen 27-jährigen Chemnitzer ergreifen, welcher zuvor randalierend durch die Straßen tobte. Der junge Mann hat mehrere Mülltonnen umgetreten und in der Eduardstraße in Apolda ein Verkehrsschild aus der Verankerung gerissen, so dass es auf dem Fußweg lag. Gegen den jungen Mann wurde eine Anzeige wegen Sachbeschädigung erstattet. Rückfragen ...

