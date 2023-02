LPI-J: Verkehrsschild aus der Verankerung gerissen

Apolda (ots) - In der Nacht zum 22.02.2023 versuchten ein oder mehrere unbekannte Täter in ein Wohnhaus am Heidenberg in Apolda aufzubrechen. Hierbei wurde die Hauseingangstür leicht beschädigt, aber in das Gebäude gelangte glücklicherweise niemand. Ein weiterer Einbruchsversuch fand vergangene Woche am 15.02.2023 in der Utenbacher Straße in Apolda statt. Hier versuchte ein noch unbekannter Täter sein Glück an ...

