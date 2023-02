Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrskontrolle

Weimar (ots)

In Buttelstedt wurde am Mittwochvormittag von mehreren Beamten der PI Weimar eine Geschwindigkeitskontrolle an der B85 durchgeführt. Während der 1 1/2-stündigen Kontrolle wurden 13 Temposünder festgestellt. Bis auf einen Autofahrer wurde gegen alle ein Verwarngeld erhoben. Einen BMW-Fahrer erwartet ein Bußgeld in Höhe von 70 Euro, weil er bei erlaubten 50 km/h mit 72 km/h unterwegs war.

