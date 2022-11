Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - Berauscht mit E-Scooter gefahren

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Berauscht mit E-Scooter gefahren

Die Polizei hat am Montag in Wittmund einen E-Scooter-Fahrer angehalten und kontrolliert. Der 40-jährige Mann war gegen 15 Uhr in der Innenstadt unterwegs. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der 40-Jährige offenbar unter Drogeneinfluss stand. Ein Vortest verlief positiv auf die Wirkstoffe THC, Amphetamin und Metamphetamin. Es wurde ihm die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell