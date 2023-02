LPI-J: Erst an- und im Anschluss davongefahren

Jena (ots) - In der Nacht vom Dienstag zum Mittwoch drangen Unbekannte über ein Fenster in ein Restaurant in der Oberlauengasse ein. In der weiteren Folge bedienten sie sich an den Tageseinnahmen, sowie Wechselgeld. Der Beuteschaden beläuft sich auf ca. 1700,- Euro. Im Anschluss entfernten sie sich unerkannt. Nach erfolgter Tatortarbeit wurden die Ermittlungen aufgenommen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1503 E-Mail: ...

