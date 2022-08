POL-OH: Beschädigtes Auto auf dem Parkplatz LIDL-Markt - Unfallflucht

Fulda (ots) - Handtasche gestohlen Fulda. Ein Unbekannter riss einer 89-jährigen Frau aus Fulda am Mittwochabend (03.08.) ihre schwarze Handtasche aus der Hand. Als die Dame in der Straße "Am Bahnhof" etwas aus der Tasche entnehmen wollte, griff der Langfinger zu und stahl das Diebesgut samt noch unbekanntem Inhalt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen ...

