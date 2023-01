Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Malsch - Auffahrunfall auf der B3

Karlsruhe (ots)

Bei einem Auffahrunfall am Freitag gegen 15.20 Uhr auf der Bundesstraße 3 bei Neumalsch zog sich eine 62-jährige Autofahrerin schwere Verletzungen zu.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand war die Frau von Karlsruhe in Richtung Rastatt unterwegs und fuhr dem vor ihr befindlichen Lkw auf. Der Lkw-Fahrer war aufgrund einer roten Ampel gezwungen einen Bremsvorgang einzuleiten. Die Autofahrerin reagierte zu spät, so dass ihr Fahrzeug unter den Auflieger des Lkws geschoben wurde. Sie musste von der Feuerwehr aus dem Auto befreit werden und wurde im Anschluss mit schweren, jedoch nicht lebensgefährlichen, Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht. Aufgrund der Rettungs- und Bergungsarbeiten kam es zu Verkehrsbehinderungen.

Es entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro.

Matthias Göhrig, Pressestelle

