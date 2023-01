Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Trickdieb gibt sich als Handwerker aus - Polizei sucht Zeugen und Geschädigte

Karlsruhe (ots)

Eine 88-Jährige aus Karlsruhe-Rintheim wurde am Donnerstagmorgen beinahe Opfer eines dreisten Trickdiebstahls, bei dem sich der Täter als Handwerker ausgab.

Der Unbekannte verschaffte sich gegen 08:00 Uhr unter dem Vorwand, er müsse die Wasserleitungen nach einem Wasserrohrbruch überprüfen, Zugang zur Wohnung der Seniorin in der Rintheimer Hauptstraße. Zur Ablenkung bat der vermeintliche Handwerker die ältere Dame darum, ihn bei seiner Arbeit zu unterstützen und den Duschkopf im Badezimmer zu halten. Währenddessen sah sich der Mann offenbar nach Diebesgut in ihrer Wohnung um und telefonierte dabei mit einem mutmaßlich weiteren Täter. Die 88-Jährige wurde nach einiger Zeit misstrauisch und gab vor, bald Besuch von ihren Kindern zu bekommen. Daraufhin verließ der Dieb die Wohnung und flüchtete in unbekannte Richtung. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Den Täter beschrieb die Senioren als ca. 170 - 175 cm groß, von schlanker Statur und mit vollem dunklen Haar, Schnurrbart und Koteletten. Er trug eine dunkle Hose und eine dunkle Jacke, jedoch handelte es sich hierbei nicht um Arbeitskleidung.

Zeugen oder mögliche weitere Geschädigte werden gebeten sich unter Rufnummer 0721/49070 mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Durlach in Verbindung zu setzen.

Um nicht von falschen Handwerkern bestohlen zu werden empfiehlt die Polizei:

- Lassen Sie niemals Unbekannte in Ihre Wohnung! - Nutzen Sie Sicherheitsvorkehrungen wie Türspion, Gegensprechanlage oder Sperrbügel. - Überprüfen Sie die Angaben durch telefonische Nachfrage bei der zuständigen Firma bzw. Behörde und teilen Sie dies dem Unbekannten an der Tür mit. - Verständigen Sie auch hier bei verdächtigen Feststellungen umgehend den polizeilichen Notruf 110!

Larissa Großmann, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell