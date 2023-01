Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Ankum: Drei Leichtverletzte nach Frontalzusammenstoß

Ankum (ots)

Am Silvestertag befuhr eine 44-jährige Frau aus Quakenbrück gegen 13:45 Uhr die Straße Tütingen in Richtung Ankum. In einer Linkskurve, in Höhe des Kapellenwegs, verlor die Frau auf nasser Fahrbahn die Kontrolle über ihren Opel Astra und geriet in den Gegenverkehr. Dort kollidierte sie frontal mit einem VW Polo. In diesem saßen ein 61-jähriger Mann und eine 59-jährige Frau aus Merzen. Alle drei Personen erlitten leichte Verletzungen, die 59-jährige Beifahrerin des Polos wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Fahrzeugführer behielten sich vor, selbstständig einen Arzt aufzusuchen. An den Pkw entstanden jeweils wirtschaftliche Totalschäden, sie wurden abgeschleppt. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 15.000 Euro.

