Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Wallenhorst: Feuerwerksreste entzündeten Mülltonne in Hollage

Wallenhorst (ots)

Am Neujahrstag um 01:18 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei in die Straße Zu den Maschwiesen nach Hollage alarmiert. Der Abfall eines Feuerwerks hatten eine Restmülltonne in einer Garage in Brand gesetzt. Die Feuerwehr verhinderte ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus und löschte diese ab. Rauch- und Ruß beschädigten die Garage. Die entstandenen Sachschäden schätzt die Polizei auf etwa 10.000 Euro.

