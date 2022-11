POL-NOM: Auffahrunfall fordert zwei leichtverletzte Personen

Uslar (ots) - Ahlbershausen (ke) L534, 10.11.2022, 09:45 Uhr Eine 61-jährige PKW Fahrerin aus einem Uslarer Ortsteil befuhr mit Ihrem Fahrzeug die L534 in Richtung Vernawahlhausen und beschädigte mit ihrem rechten Außenspiegel den linken Außenspiegel eines am Straßenrand stehenden Fahrzeuges einer Firma aus Hildesheim. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 600 EUR. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim Polizeikommissariat Uslar Pressestelle Telefon: ...

