Uslar (ots) - Bodenfelde (ke) Uslarer Straße, 10.11.2022, 14:00 Uhr Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer beschädigte mit seinem Fahrzeug den ordnungsgemäß abgestellten PKW eines 85-jährigen Bodenfelders und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Am PKW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000 EUR. Hinweise zum Unfall bitte an die Polizei in Uslar, Tel.: 05571-926000 oder an die Polizei in Bodenfelde, Tel.: 05572-948520 Rückfragen bitte an: ...

