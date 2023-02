LPI-J: Kfz-Kennzeichen unkenntlich geknickt

Weimar (ots) - Am Donnerstag zwischen 17:00 Uhr und 19:15 Uhr brachen nicht bekannte Personen in ein Einfamilienhaus im Mellinger Feininger Ring ein. Während die Bewohnerin einkaufen war, verschafften sich der oder die Täter Zutritt zum Grundstück und zerschlugen hier die Scheibe einer Tür, um so ins Innere des Hauses zu gelangen. Offensichtlich durchsuchten die Täter mehrere Räume im Haus, bevor sie dieses unerkannt verlassen und flüchten konnten. Zum Beutegut ...

