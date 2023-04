POL-KLE: Wachtendonk - Rundum gut informiert / Kriminalpolizei mit Infostand auf dem Wochenmarkt

Kerken-Nieukerk (ots) - Im Zeitraum von Samstag (15. April 2023), 22:00 Uhr und Sonntag (16. April 2023), 09:00 Uhr, kam es an der Mittelstraße in Kerken zu einer Unfallflucht. Dabei wurde ein schwarzer Opel Corsa, welcher am rechten Fahrbandrand abgestellt gewesen war, an der vorderen linken Frontstoßstange sowie am Scheinwerfer beschädigt. Die oder der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne der Pflicht ...

