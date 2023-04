Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Mehrere Baucontainer aufgebrochen - Werkzeuge entwendet

Dieblich (ots)

In der Nacht zum 06.04.2023 wurden in der Gemarkung Dieblich an zwei Baustellen die Baucontainer aufgebrochen. Die Täter entwendeten jeweils eine größere Anzahl von Baumaschinen. Der Schaden beläuft sich auf über 20.000,- Euro. Eine Baustelle befindet sich in der Nähe eines Brückenpfeilers der Autobahnbrücke Moseltal, der andere Tatort liegt in der Nähe des Zubringers zur A 61 bei der Brückenüberführung. An einem der Tatorte wurden zusätzlich noch 400 Liter Diesel abgepumpt. Bürger, die in der Nacht verdächtige Fahrzeuge oder Personen in der Nähe der genannten Örtlichkeiten bemerkt haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiwache Brodenbach in Verbindung zu setzen. Rufnummer: 02605-98021510

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell