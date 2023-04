Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Motorradfahrer

Rheinböllen (ots)

Am Mittwochmittag gegen ca. 13:00 Uhr kam es auf der K46 bei Rheinböllen zu einem Verkehrsunfall mit einem beteiligten Motorradfahrer. Der 54-jährige Motorradfahrer befuhr die vorfahrtberechtigte K46 von Kleinweidelbach aus, als an der Einmündung zur Simmerner Straße ein Pkw ohne anzuhalten in die Einmündung einfuhr. Bei dem Zusammenstoß wurde der Kradfahrer schwer verletzt und musste zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus eingeliefert werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell