POL-PDKO: Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der B9, Gemarkung Boppard

Bendorf (ots) - Am 03.04.2023, gegen 19:00 Uhr, ereignete sich in der Ausfahrt der B42 in Höhe Bendorf Nord ein schwerer Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Kradfahrers. Der 21-jährige Fahrer des Krads, welcher in Bendorf die B42 verlassen wollte, kam in der Ausfahrt aus ungeklärter Ursache ins Rutschen und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden PKW, welcher auf die B42 in Richtung Vallendar auffahren ...

mehr