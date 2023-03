Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Reisende bestohlen und Beamte angegriffen

Offenburg (ots)

Gestern Abend um kurz vor Mitternacht kam es am Bahnhof in Offenburg zu einem tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte. Ein 27-jähriger algerischer Staatsangehöriger bestahl zunächst in einem Nachtzug,auf der Fahrt von Zürich nach Offenburg, eine weibliche Reisende. Durch das Zugpersonal wurde festgestellt, dass der Mann zudem keinen gültigen Fahrschein und keine gültigen Ausweisdokumente bei sich hatte. Daraufhin wurde die Bundespolizei verständigt. Als die Streife den Mann am Bahnhof in Offenburg aus dem Zug nehmen wollte, ergriff dieser die Flucht. Nach kurzer Verfolgung konnte er durch die Kollegen gestoppt und zu Boden gebracht werden. Hierbei leistete er massiven Widerstand, indem er sich gegen die Maßnahmen sperrte und versuchte seine Arme aus den Griffen der Beamten zu lösen. Den Kollegen gelang es schließlich dem Mann die Handfesseln anzulegen. Die geschädigte Reisende aus dem Zug gab an, dass der algerische Staatsangehörige ihr 70 EUR, eine Mastercard und ihre Apple Airpods gestohlen habe. Bei einer ersten Durchsuchung wurden die Airpods aufgefunden. Auf der Dienststelle beleidigte er die eingesetzten Beamten und spuckte diese an. Zusätzlich führte er ein Messer mit sich. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er zu seiner zuständigen Ausländerbehörde entlassen.

