Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Hilflose Person am Bahnhof Offenburg

Offenburg (ots)

Bereits am Freitag in den frühen Abendstunden wurde die Bundespolizei in Offenburg durch die Deutsche Bahn über eine hilflose Person am Bahnsteig 7 informiert. Die angeforderte Streife fand einen 32-jährigen deutschen Staatsangehörigen auf dem Bahnsteig vor. Dieser war von Zeugen bereits in die stabile Seitenlage gebracht worden. Der Mann war alkoholisiert und orientierungslos. Zudem hatte er eine kleine Schnittverletzung an der Augenbraue, welche wohl durch einen Sturz im Zug zustande kam, wie die Zeugen den Beamten mitteilten. Der Mann wurde in Schutzgewahrsam genommen. Ein auf der Dienststelle durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,78 Promille. Auf seinen Wunsch hin, wurde die Mutter des Mannes verständigt, welche ihren Sohn abholte.

