BPOLI-OG: Urkundenfälschung in Kehl

Neuried/Altheim (ots) - Die Beamten der Bundespolizei haben am Samstag einen 33-jährigen algerischen Staatsangehörigen verhaftet. Der Mann war von den Beamten bei einer Kontrolle am Grenzübergang Neuried/Altenheim festgestellt worden. Gegen ihn bestand ein Haftbefehl wegen Diebstahls. Nach Zahlung der Geldstrafe in Höhe von 900,00 Euro durfte er seine Reise fortsetzen. Rückfragen bitte an: Bundespolizeiinspektion ...

