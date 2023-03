Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Mit zwei Haftbefehlen unterwegs

Iffezheim (ots)

Die Beamten der Bundespolizei in Offenburg haben gestern Vormittag einen gesuchten Straftäter verhaftet. Der 33-jährige deutsche Staatsangehörige wurde durch die Beamten am Grenzübergang in Iffezheim festgestellt. Der Mann gab während der Kontrolle zunächst die Personalien seines Bruders an. Aufgrund widersprüchlicher Aussagen zu seiner Person und dem Fahrzeug, welches er fuhr, wurde er nach Ausweisdokumenten durchsucht. Hierbei wurde ein Impfzertifikat mit seinen rechtmäßigen Personalien aufgefunden. Eine Überprüfung der Personalien ergab zwei Haftbefehle wegen Diebstahl und Körperverletzung. Der deutsche Staatsangehörige gab nun auch zu, absichtlich falsche Personalien angegeben zu haben, da er von den beiden Haftbefehlen gewusst habe, diese aber nicht bezahlen konnte. Er wurde daraufhin zur Dienststelle gebracht, dort erschien seine Mutter, welche den geforderten Geldbetrag in Höhe von 3.975,00 EUR bezahlen konnte. Der Mann wurde danach auf freien Fuß entlassen.

