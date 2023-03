Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Nach versuchtem Diebstahl Beamte angegriffen

Offenburg (ots)

Gestern Morgen gegen kurz vor 5 Uhr kam es Bahnhof in Offenburg zu einem tätlichen Angriff gegen Vollstreckungsbeamte. Ein 19-jähriger algerischer Staatsangehöriger versuchte zunächst in einem Nachtzug auf der Fahrt von Karlsruhe nach Offenburg einer weiblichen Reisenden den Geldbeutel zu entwenden. Dies wurde von der Dame und zwei Zeugen jedoch bemerkt. Daraufhin wurde durch die beiden Zeugen die Bundespolizei verständigt. Beim Halt des Zuges im Bahnhof in Offenburg wurde der algerische Staatsangehörige durch eine Streife der Bundespolizei in Empfang genommen. Bei der Verbringung zur Dienststelle widersetzte sich der Mann den Maßnahmen und versuchte, die eingesetzten Beamten zu beißen und zu treten. Er wurde daraufhin zu Boden gebracht und mit den Handfesseln geschlossen. Durch den Angriff wurden keine der beteiligten Personen verletzt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen sollte der Mann zu seiner zuständigen Ausländerbehörde entlassen werden. Bei der Entlassung versuchte er sich jedoch selbst zu verletzen und griff außerhalb der Dienststelle zu Kieselsteinen um sich damit selbst zu verletzen. Daraufhin wurde er nach Absprache mit einem Arzt in eine Spezialklinik gebracht.

