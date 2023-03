Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Unter Schleusungsverdacht/Bundespolizei ermittelt

Iffezheim (ots)

Die Beamten der Bundespolizei in Offenburg kontrollierten gestern Mittag einen 43-jährigen deutschen Staatsangehörigen am Grenzübergang in Iffezheim. Mit ihm im Auto befanden sich zwei 24- und 27-jährige algerische Staatsangehörige. Auf Nachfrage gab der Fahrer an, die beiden algerischen Staatsangehörigen kurz vor der deutschen Grenze angetroffen und mitgenommen zu haben. Die beiden Personen verfügten über keinerlei aufenthaltslegitimierende Dokumente. Alle Personen wurden daraufhin zur Dienststelle verbracht. Eine Überprüfung der beiden Personen in Frankreich ergab, dass sich die beiden algerischen Staatsangehörigen in Frankreich in einem laufenden Asylverfahren befinden. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen Einschleusen von Ausländern eingeleitet. Die mutmaßlich geschleusten Personen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen nach Frankreich zurückgeschoben. Sie erhalten ein mehrjähriges Einreiseverbot für Deutschland.

