POL-UN: Fröndenberg - Schwerpunkteinsatz: Polizei untersagt 14 Fahrzeugführern die Weiterfahrt

Bergkamen (ots) - Bislang unbekannte Täter sind Donnerstagnacht (08.09.2022) gegen 2.22 Uhr in eine Tankstelle an der Erich-Ollenhauer-Straße in Bergkamen eingebrochen und haben versucht, gewaltsam einen Tresor zu öffnen. Weil dieses Vorhaben scheiterte, flüchteten sie - nach derzeitigem Kenntnisstand ohne Beute. Die Polizei sucht nun Zeugen. Hinweise nimmt die Polizeiwache Kamen unter der Rufnummer 02307-921 3220 ...

mehr