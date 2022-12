Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruch in Wohnhaus -Zeugenaufruf-

Hildesheim (ots)

SCHELLERTEN/Dinklar (hep): Am 19.12.2022, im Zeitraum zwischen 16:30 Uhr und 19:15 Uhr, kam es in Dinklar im Baulering zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Der oder die Täter gelangten in das Haus, nachdem sie gewaltsam ein Fenster auf der kaum einsehbaren Rückseite des Grundstückes öffneten. Im Haus suchten sie gezielt nach Wertgegenständen und entwendeten nach derzeitigem Stand Bargeld im mittleren dreistelligen Bereich. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Bad Salzdetfurth unter der Rufnummer 05063/901-0 in Verbindung zu setzen.

