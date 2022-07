POL-HSK: Verkehrsunfall mit Radfahrer - Zeugen gesucht

Hochsauerlandkreis (ots) - Sundern-Stemel Heute gegen 03:40 Uhr rief eine Zeugin bei der Polizei an und meldete 3 verdächtige Personen auf dem Firmengelände einer metallverarbeitenden Firma in Sundern-Stemel. Bei Eintreffen der Polizei flüchteten die Personen in Richtung Schützenhalle. Die Polizei fahndete unter anderem mit einem Polizeihubschrauber und einem Polizeihund nach den Tätern. Am Tatort ließen die Verdächtigen einen Kleintransporter zurück, in dem mehrere ...

