POL-HSK: Beim Überholen Gegenverkehr gefährdet - Zeugen gesucht

Hochsauerlandkreis (ots)

Sundern

Gestern gegen 14:05 Uhr befuhr eine Zeugin den Selscheder Weg in Fahrtrichtung Hauptstraße. Sie wurde vor dem Kreisverkehr von einem grauen BMW überholt, der dann augenscheinlich mit hoher Geschwindigkeit in den Kreisverkehr fuhr. Nach dem Kreisverkehr habe der BMW einen weiteren Pkw trotz Gegenverkehr überholt. Die entgegenkommenden Autos mussten nach Angaben der Zeugin stark abbremsen, um einen Unfall zu verhindern. Das Überholmanöver soll zwischen Marktkauf und Papierwerk stattgefunden haben. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Sundern unter der 02933 / 90 200.

