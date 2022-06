Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau

FW-KLE: Herzliche Einladung: Die Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau feiert Sommerfest in Louisendorf

Bedburg-Hau (ots)

Nach zweijähriger Coronapause meldet sich die Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau mit ihrem traditionellen Sommerfest zurück. Die Löscheinheit lädt am Samstag, 18. Juni 2022, ab 14:00 Uhr ein. Gefeiert wird am Gerätehaus an der Hauptstraße. Herzlich willkommen sind alle großen und kleinen Feuerwehrbegeisterten.

Zum 34. Mal feiert die Feuerwehr ihr Sommerfest in Louisendorf und lockt damit Jahr für Jahr hunderte Besucher in den kleinen Ortsteil der Gemeinde Bedburg-Hau. Jetzt soll der Neustart gelingen.

Brandinspektor Markus Lauff erzählt, was die Besucher:innen erwartet: "Wir wollen allen Altersgruppen einen schönen Nachmittag und Abend bieten. Mit Spielen für Kinder, Torwandschießen und Geschicklichkeitsspielen haben wir ein abwechslungsreiches Programm für jedes Alter. Natürlich gibt es auch Leckeres vom Grill und aus dem Getränkewagen".

Die Kamerad:innen freuen sich auf einen geselligen Tag mit vielen Gästen und machen klar: Gefeiert wird bei jedem Wetter.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau, übermittelt durch news aktuell