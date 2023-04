Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

Bendorf (ots)

Am 03.04.2023, gegen 19:00 Uhr, ereignete sich in der Ausfahrt der B42 in Höhe Bendorf Nord ein schwerer Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Kradfahrers. Der 21-jährige Fahrer des Krads, welcher in Bendorf die B42 verlassen wollte, kam in der Ausfahrt aus ungeklärter Ursache ins Rutschen und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden PKW, welcher auf die B42 in Richtung Vallendar auffahren wollte. Durch den Zusammenstoß wurde der Fahrer des Krad schwer, aber vermutlich nicht lebensbedrohlich, verletzt. Das Krad geriet kurze Zeit später in Vollbrand und musste durch die Feuerwehr gelöscht werden. Der PKW wurde im Frontbereich beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Die Anschlussstelle Bendorf Nord auf der B42 war für ca. zwei Stunden gesperrt.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell