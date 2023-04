Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Wochenendpressebericht der PI Lahnstein vom 31.03. bis 02.04.2023

An diesem Wochenende kam es im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Lahnstein zu zwei Verkehrsunfällen mit hohen Sachschäden, aber glücklicherweise keinen, bzw. nur leichten Personenschäden.

Am Freitagnachmittag kam eine 20-jährige Frau aus dem Rhein-Sieg-Kreis auf der L 335 zwischen Dachsenhausen und Braubach mit ihrem PKW auf regenasser Fahrbahn nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte seitlich mit einer angrenzenden Felswand. Anschließend wurde ihr PKW abgelenkt, drehte sich und kam letztlich auf der Gegenfahrspur in der Seitenschutzplanke zum Stehen. Die Fahrerin blieb unverletzt, an ihren PKW entstand augenscheinlich wirtschaftlicher Totalschaden. Ursächlich für den Unfall dürfte nicht an die Wetterverhältnisse angepasste Geschwindigkeit gewesen ein.

Am späten Samstagabend befuhr ein 49-jähriger Fahrer aus dem Rhein-Lahn-Kreis mit seinem PKW in Niederlahnstein die "Bahnhofstraße" in Richtung "Koblenzer Straße". In Höhe der Haus-Nr. 50 kam er nach links von der Fahrbahn ab und stieß frontal gegen einen ordnungsgemäß am linken Fahrbahnrand geparkten PKW. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich der PKW des 49-Jährigen und kam auf der Beifahrerseite zum Erliegen. Der Fahrer wurde leichtverletzt und konnte durch Ersthelfer aus dem Fahrzeugwrack befreit werden. An den beiden Fahrzeugen entstanden erhebliche Sachschäden. Da der 49-jährige Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol stand, wurde sein Führerschein beschlagnahmt und ein entsprechendes Strafermittlungsverfahren wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet.

