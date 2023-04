POL-PDKO: Einbrüche in Garagen und Geräteschuppen

Bendorf (ots) - Verkehrsunfallflucht: Die Geschädigte einer Verkehrsunfallflucht zeigte an, dass sie am 01.04.23, gg. 11.00 Uhr auf dem Aldi-Parkplatz in Bendorf ihren grauen PKW Ford Puma abstellte. Gg. 12.00 Uhr parkte sie auf dem Parkplatz des Dehner-Marktes in Neuwied. An einem der beiden Örtlichkeiten hat offenbar ein ein- oder ausparkender PKW einen Schaden am linken Heck des PKW der Geschädigten verursacht. ...

