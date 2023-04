Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressemeldung der Polizeiinspektion Andernach für das Wochenende 31.03.- 02.04.2023

Andernach (ots)

Mülheim Kärlich- Brand eines Aufsitzrasenmähers

Am Freitag, 31.03.2023 kam es im Bereich Mülheim Kärlich, Siedlung Depot zu einem Brand in einer Garage. Dieser konnte durch die eintreffende Feuerwehr schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden, sodass ein Gebäudeschaden verhindert werden konnte. Nach ersten Erkenntnissen könnte der Brand durch einen heiß gelaufenen Rasenmäher ausgelöst worden sein. Die Ermittlungen dauern an.

Plaidt- verkehrsunsicherer Motorroller, Fahren ohne Fahrerlaubnis

Durch eine Streife der PI Andernach konnte am Freitag, 31.03.2023 im Bereich Plaidt ein Rollerfahrer kontrolliert werden. An diesem Roller wurden offenkundige technische Veränderungen vorgenommen, sodass dieser eine deutlich höhere Geschwindigkeit erreichen konnte. Dies führte zu einer erheblichen Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit, sodass der Motorroller sichergestellt werden musste. Der Fahrer war darüber hinaus nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis. Es wurde ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Darüber hinaus wird die Verwertung des Motorrollers durch die Polizei angestrebt und somit dem Beschuldigten nicht mehr ausgehändigt.

Kettig- Trunkenheitsfahrt mit anschließendem Unfall

Ein couragierter Verkehrsteilnehmer teilte der Polizei Andernach am Freitagabend einen verunfallten PKW im Bereich Kreisverkehr Kettig, neben der K96, mit. Der Fahrer sei aus dem PKW in ein nahegelegenes Feld geflüchtet. Der Verkehrsteilnehmer eilte diesem nach und konnte den Flüchtigen, ohne sich selbst zu gefährden, stellen und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Der verunfallte Fahrer stand merklich unter Alkoholeinfluss und hatte zuvor mehrere Verkehrsinseln mit seinem PKW beschädigt. Er wurde durch die Polizei zur Dienststelle verbracht, wo eine Blutentnahme zur Blutalkoholanalyse entnommen wurde. Der vorläufige Entzug der Fahrerlaubnis wurde angeordnet und der Führerschein sichergestellt.

Andernach- PKW Fahrer unter Alkoholeinfluss

In der Nacht von Samstag auf Sonntag konnte durch eine Streifenwagenbesatzung der Andernacher Polizei ein PKW im Bereich der Konrad-Adenauer-Allee kontrolliert werden. Der Fahrer stand unter Alkoholeinfluss. Nach einem entsprechenden Test liegt ein Verstoß gegen die 0,5 Promille Grenze vor. Gegen den Fahrer wurde ein entsprechendes Verfahren eingeleitet. Er muss mit einer Geldbuße von mindestens 500EUR rechnen und es wird ein Fahrverbot verhängt werden.

Andernach/Neuwied- Schlägerei mit anschließender Trunkenheitsfahrt

In den frühen Morgenstunden des Sonntag, kam es im Bereich des Kauflandparkplatzes in der Koblenzer Straße in Andernach zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern. Anschließend soll ein PKW mit einigen Beteiligten in Richtung Neuwied weggefahren sein. Eine couragierte Zeugin verfolgte das Fahrzeug und lotste die Polizei zum Abstellort des PKW vor eine Neuwieder Kneipe. Dort konnte u.a. der alkoholisierte Fahrer festgestellt werden, gegen den ein Verfahren wegen einer Trunkenheitsfahrt eingeleitet wurde. Die Ermittlungen bezüglich der körperlichen Auseinandersetzung, an der die angetroffenen Personen beteiligt gewesen sein sollen, dauern noch an.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell