POL-PDKO: Mülheim-Kärlich: Verkehrsunfallflucht

Boppard (ots) - Am Samstagmittag befuhr ein 18-jähriger Autofahrer mit seinem Pkw die L 210 von der Hunsrückhöhenstraße kommend in Richtung Boppard. Im Kurvenbereich kam der Fahrer vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam etwa 50 Meter weiter auf der Gegenfahrbahn zum Stehen. Der Fahrer wurde leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus ...

