Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfall mit Flucht - Zeugen gesucht

Kirchberg/Hunsrück (ots)

Am Mittwoch den 05.04.2023 kam es zwischen 15:30 Uhr und 16:00 Uhr in der Freiherr-von-Drais-Straße 3 in 55481 Kirchberg/Hunsrück auf dem dortigen Parkplatz des Aldi / DM zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekanntes Fahrzeug stieß auf dem Parkplatz gegen den hinteren, linken Bereich eines geparkten dunklen Ford. Der Unfallverursacher verließ im Anschluss die Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise oder Beobachtungen die im Zusammenhang mit der Tat stehen könnten, melden Sie bitte der Polizei Simmern.

