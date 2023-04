POL-PDKO: Jedes 7te Fahrzeug zu schnell geführt!

Kirchberg/Hunsrück (ots) - Am Mittwoch den 05.04.2023 kam es zwischen 15:30 Uhr und 16:00 Uhr in der Freiherr-von-Drais-Straße 3 in 55481 Kirchberg/Hunsrück auf dem dortigen Parkplatz des Aldi / DM zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekanntes Fahrzeug stieß auf dem Parkplatz gegen den hinteren, linken Bereich eines geparkten dunklen Ford. Der Unfallverursacher verließ im Anschluss die Unfallstelle, ohne sich ...

mehr