Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kreis Kleve - Wochenbilanz der Verkehrskontrollen

Polizei hat Temposünder im Blick

Kreis Kleve (ots)

In der Woche vom 10.04.2023 bis 16.04.2023 stellte die Polizei im Kreis Kleve bei Schwerpunktkontrollen 239 Geschwindigkeitsverstöße fest.

Zusätzlich stellten die Beamtinnen und Beamten während dieser Kontrollen 63 weitere Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung fest. Hier ging es meist um die Handybenutzung während der Fahrt, Vorfahrtsverletzungen und Nichtanlegen des Sicherheitsgurtes.

Neun Mal legten die Einsatzkräfte Anzeigen wegen des Fahrens unter Alkohol- oder Drogeneinfluss vor; in weiteren neun Fällen wurden Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Hier bekommt auch der Halter des Fahrzeuges eine Strafanzeige, weil er es zuließ, dass jemand seinen Wagen fuhr, ohne sich zu vergewissern, dass derjenige einen Führerschein hat. So sieht es § 21 StVG (Straßenverkehrsgesetz) vor.

Am Donnerstagnachmittag (13.04.2023) sollte auf der B 9 zwischen Geldern und Kevelaer der Fahrer eines Pkw zur allgemeinen Verkehrskontrolle angehalten und kontrolliert werden. Der Fahrzeugführer versuchte jedoch sich der Kontrolle durch Flucht, während derer er mehrere Fahrzeuge im Überholverbot überholte, zu entziehen. Beim Versuch nach rechts von der B 9 abzubiegen, verlor er die Kontrolle über seinen Wagen und kam auf dem angrenzenden Radweg zum Stehen. Es wurde niemand verletzt und auch Sachschaden entstand nicht. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer nicht über eine gültige Fahrerlaubnis verfügte und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Außerdem konnte in dem Pkw ein "Butterfly"-Messer aufgefunden werden. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen, das Messer wurde sichergestellt und es wurden Strafanzeigen gegen den Fahrzeugführer und den Halter gefertigt.

Auch das Verhalten von Radfahrenden, die sich nicht an die Regeln hielten, ahndete die Polizei 22 Mal bei den Schwerpunktkontrollen mit Verwarnungsgeldern.

In der vergangen Woche nahmen 18 Personen an den kostenlosen Pedelec-Trainings der Polizei teil. Die nächsten Termine sind am 05.05.23 bei der Feuerwehr Goch und am 30.05.2023 am Tichelpark in Kleve. Informationen und Anmeldung unter 02821/504 1542 und 1547 oder per Mail an vsb.kleve@polizei.nrw.de

In der laufenden 16. Kalenderwoche führt die Polizei im Rahmen der Europaweiten Verkehrssicherheitsaktion RoadPol vermehrt Geschwindigkeitskontrollen durch.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell