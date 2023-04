Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Schwerer Verkehrsunfall

27-jähriger Beifahrer lebensgefährlich verletzt

Kleve-Wardhausen (ots)

Am Montagabend (10. April 2023) gegen 19:10 Uhr befuhr ein 29-jähriger Mann aus Emmerich mit seinem BMW die Straße Tweestrom in Richtung Emmerich. Kurz vor dem Kreisverkehr verlor er die Kontrolle über seinen Wagen, geriet in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit dem Ford Transit eines 46-Jährigen. Der BMW war zum Zeitpunkt des Unfalls mit vier Personen besetzt. Die beiden Beifahrer im Fond wurden verletzt. Ein 27-jähriger Beifahrer aus Emmerich erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Duisburger Klinik geflogen. Der zweite Beifahrer im Fond, ein 29-jährger Mann aus Kleve, verletzte sich leicht. Ein weiterer Beifahrer verließ den Unfallort zu Fuß und konnte nicht mehr angetroffen werden. Nach ersten Erkenntnissen verlief ein Drogentest bei dem Fahrer des BMW positiv, so dass ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Während der Unfallaufnahme war die Fahrbahn gesperrt. (ms)

