POL-KLE: Kevelaer - Diebstahl aus Pkw: Bargeld, Kopfhörer und Sonnenbrille entwendet

Kalkar (ots) - Am frühen Freitagmorgen, 07.04.2023, zwischen 01:30 Uhr und 07:15 Uhr drangen unbekannte Einbrecher in eine Gaststätte am Markt in Kalkar ein. Aus der Gaststätte wurde ein Sparkasten und eine Kellnergeldbörse entwendet. Weiter versuchten die Einbrecher, einen Geldspielautomaten gewaltsam zu öffnen, was ihnen jedoch misslang. Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen geben können oder in diesem ...

